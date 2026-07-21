Il luna park della festa patronale dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato (dal 23 al 27 agosto) lascia l’area antistante lo stadio Via del Mare e si prepara a traslocare, restando comunque nel quartiere Stadio. La decisione formale è attesa nelle prossime ore ma a Palazzo Carafa la strada sembra ormai tracciata: caroselli e attrazioni saranno allestiti nell’area del mercato bisettimanale tra via Bari e via Roma, dove i tecnici comunali hanno già effettuato gli ultimi sopralluoghi insieme ai titolari delle attrazioni per verificare la fattibilità dell’iniziativa e il rispetto delle norme di sicurezza. E nelle prossime ore dovrebbero esserci interlocuzioni fra amministrazione e residenti della zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Lecce, il luna park per Sant'Oronzo si sposta in via Bari sfrattando il mercato

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