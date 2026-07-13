Tra giochi che sfidano gli stereotipi, installazioni sperimentali, concerti, podcast live, cinema e teatro all'aperto, il Pessoa Luna Park, dopo le prime stagioni al Parco dei Quartieri Spagnoli, torna a Napoli lungo un percorso storico finora inedito ai visitatori, in collaborazione con i Musei Nazionali del Vomero. Il fossato di Castel Sant'Elmo apre infatti per la prima volta nella sua storia, e lo fa ospitando la nuova tappa del parco culturale itinerante che da cinque anni trasforma spazi urbani inutilizzati in utopie con-temporanee di gioco, cultura e musica per Millennial e GEN Z. Il luna park occuperà il fossato dal 16 luglio al 9 agosto e dal 3 settembre al 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Estate a Napoli, il fossato di Castel Sant'Elmo apre per la prima volta al pubblico: da giovedì 16 luglio ospita il «Pessoa Luna Park»

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