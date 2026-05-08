Lecce per piazza Sant?Oronzo un?estate con i cantieri Date e interventi | ecco come sarà

A Lecce, piazza Sant’Oronzo sarà interessata da lavori di ristrutturazione che dureranno almeno fino al 31 agosto. Durante tutto il periodo, saranno presenti transenne, polvere e lavori sui basoli ancora da sistemare. La piazza, cuore della città, continuerà a essere interessata dai cantieri che coinvolgono interventi di manutenzione e miglioramento. La presenza dei lavori si protrarrà per tutta l’estate, influenzando le attività e il movimento nel centro storico.

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Un’altra estate tra transenne, polvere e basoli ancora da sistemare in piazza Sant’Oronzo a Lecce. Almeno sino al prossimo 31 agosto. Con l’ordinanza del 4 maggio scorso il Comune prolunga le limitazioni sul via Alvino per consentire agli operai di completare il restyling destinato a ridisegnare volto e viabilità della zona nei prossimi mesi, anche in continuità con gli interventi già conclusi. L’area convive ormai da tempo con cantieri e modifiche alla circolazione che hanno inevitabilmente inciso sulla quotidianità della zona e sulle attività commerciali. Piazza Sant’Oronzo resta così ancora al centro di un percorso di riqualificazione che procede per fasi successive, tra lavori da ultimare e cronoprogrammi progressivamente aggiornati.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, per piazza Sant?Oronzo un?estate con i cantieri. Date e interventi: ecco come sarà Notizie correlate Lecce, nuova era per la Chiesa: il Duomo nel logo, Sant’Oronzo guidaLecce Rinnova il Suo Simbolo: Un Nuovo Logo per l'Arcidiocesi Lecce si presenta con un volto nuovo. Dal parcheggio spugna alla piazza. Cantieri aperti, via agli interventiDue cantieri aperti in contemporanea sul piccolo territorio cittadino, per rendere Bresso più sostenibile e più permeabile all’acqua piovana, secondo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino: il 12 maggio 2026 incontro pubblico di restituzione dei contributi sull’Anfiteatro Romano e Piazza Sant'Oronzo; Anfiteatro Romano in Piazza Sant'Oronzo, Lecce | Foto: jorisvo / Shutterstock.com; Giornata Nazionale del Naso Rosso; Mel Gibson in Puglia per il nuovo film, visita a sorpresa a Lecce. Anfiteatro Romano e Piazza Sant'Oronzo: incontro sulla valorizzazione del patrimonio cittadinoProsegue il percorso partecipativo del capoluogo salentino: il 12 maggio, terzo ciclo di consultazioni pubbliche ... leccesette.it Lecce, la statua di Sant'Oronzo torna in piazza. Il patrono posizionato nel Sedile. VideoSono iniziate alle 7 di questa mattina le operazioni di trasferimento della statua originale di Sant'Oronzo che ha lasciato l'androne di Palazzo Carafa per essere ricollocato all'interno del Sedile, ... quotidianodipuglia.it Mel Gibson a Lecce: l’attore e regista è stato avvistato tra le meraviglie del barocco leccese, dalla Basilica di Santa Croce a piazza Sant’Oronzo, durante una pausa dalle riprese del nuovo film The Resurrection of the Christ. - facebook.com facebook Lecce, quei volti incastonati nella pietra: dalla suicida per amore a Sant'Oronzo, la mappa del centro storico x.com