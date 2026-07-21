L’Aston Villa ha avviato i primi contatti con il Milan per Rafael Leao. L’attaccante portoghese aspetta un’offerta ufficiale che possa portarlo altrove. La società inglese ha manifestato interesse per il giocatore, che al momento è ancora sotto contratto con il club rossonero. Non ci sono ancora sviluppi ufficiali sui dettagli dell’eventuale trasferimento. Leao resta in attesa di una proposta concreta per valutare il suo futuro.

Rafael Leao resta in uscita dal Milan con l’attaccante portoghese che è in attesa di ricevere l’offerta che lo potrà portare lontano dalla squadra rossonera. Addio Milan per Leao, spunta l’Aston Villa (Ansa Foto) – calciomercato.it Al termine della scorsa stagione il numero 10 rossonero ha affermato di voler cambiare aria, preferendo i campionati inglese e spagnolo per quello che riguarda il suo futuro. Fino a questo momento si sono mossi concretamente per la punta solamente club turchi che, però, non sembrano avere il gradimento da parte del calciatore. L’Aston Villa, però, si starebbe muovendo per il portoghese, prendendo i primi contatti con il Milan per avere informazioni sulla punta e potrebbe essere una destinazione gradita al classe 1999. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Leao nel mirino dell’Aston Villa, primi contatti con il Milan

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