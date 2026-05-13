Soulé nel mirino dell’Aston Villa | pronti 40 milioni

L’attaccante argentino è al centro di un interesse da parte di una squadra della Premier League, che avrebbe pronto un’offerta di 40 milioni di euro per portarlo via dalla sua attuale società. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, a seconda degli sviluppi tra le parti coinvolte. Soulé, che ha recentemente giocato in un campionato europeo, sembra essere nel mirino di questa società inglese.

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Il futuro di Matias Soulé potrebbe tingersi dei colori della Premier League già a partire dalla prossima sessione di mercato. Secondo quanto rivelato dal portale britannico CaughtOffside, l’ Aston Villa avrebbe rotto gli indugi posizionando l’attaccante argentino in cima alla lista dei desideri per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club di Birmingham sarebbe infatti intenzionato a formalizzare una proposta economica che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che riflette l’altissima considerazione di cui gode l’ex Juventus oltremanica, a patto però che la formazione guidata da Unai Emery riesca a blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Muharemovic: asta da 40 milioni tra Juventus, Inter, Aston Villa e Barcellona. Calciomercato Roma, Soulé in Premier: Aston Villa in pressingLa Roma si prepara ad affrontare una sessione estiva di trasferimenti condizionata, ancora una volta, dai rigidi parametri del fair play finanziario,... Temi più discussi: Roma, per la Champions serve il vero Soulé: l’ultimo squillo il 10 gennaio, Aston Villa e Bournemouth lo cercano; Intreccio di mercato sull'asse Bergamo-Roma: l'Atalanta punta Summerville, ma Gasperini tenta lo sgarbo; Argentina, ufficiale la lista dei pre-convocati per i Mondiali 2026: out Dybala! C'è Nico Paz; Roma, Gasperini spinge per continuità: rinnovi e mercato in stallo. Mercato Roma, dall’Inghilterra: l’Aston Villa vuole Soulé e prepara l’offertaA Roma si inizia a pensare al futuro: alcuni giocatori hanno attirato l'attenzione dei top club. L'Aston Villa prepara l'offerta per Soulé. siamolaroma.it Sirene inglesi per Soulé: l’Aston Villa interessato all’argentinoSoulé finisce nel mirino dei club inglesi. Dopo l'interesse della scorsa estate, l'Aston Villa ha effettuato i primi sondaggi esplorativi ... siamolaroma.it