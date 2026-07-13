Sono in corso contatti tra gli agenti di Estupinan e l'Aston Villa. Il calciatore, ex Brighton, potrebbe lasciare il Milan a breve. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla trattativa.

Il mercato dei terzini sta per scaldarsi, con un asse particolarmente caldo che passa per Milano. ad appena un sanno dal suo arrivo in rossonero dopo l'esperienza al Brighton, il futuro di Pervis Estupinan sembra essere lontano dal club rossonero, con un possibile ritorno in Premier League. Milan, Estupinan verso la Premier League. A scatenare l'assalto sul laterale rossonero è stato il PSG. Il club francese ha rotto gli indugi per strappare Digne all'Aston Villa. Di fronte a questa perdita, il club inglese non ha perso tempo e si è fiondato sul difensore rossonero. A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato i dettagli delle ultime ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Estupinan-Aston Villa, contatti continui. Romano: "Nuovi contatti con gli agenti del calciatore"

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