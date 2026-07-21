Rafa Leao è attualmente in vacanza in Turchia, dove ha pubblicato una foto che ha suscitato speculazioni tra i tifosi di Galatasaray e Fenerbahçe. Le possibilità di un trasferimento sono state interpretate come segnali di un possibile accordo futuro, anche se il club di appartenenza non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. La presenza del giocatore in Turchia ha alimentato discussioni, ma non ci sono conferme ufficiali su trattative in corso.

Rafa Leao è in vacanza in Turchia e i tifosi di Galatasaray e Fenerbahçe provano a leggerlo come un indizio: prove generali di un trasferimento? Calma, il Milan deve ancora ricevere la prima offerta ma qualcosa a Istanbul può succedere davvero. In questi giorni si è scritto molto di quello che il Milan vuole fare con lui - cederlo -, meno di quello che Rafa chiede alla sua vita. Proviamo a fare luce. "Fare luce" non è una espressione casuale. Leao ha appena cambiato la foto profilo di Instagram, scegliendo un'immagine misteriosa: un ragazzo tra la folla, illuminato da un fascio di luce. Pochi giorni fa, ha cancellato il riferimento alla Milan nella sua biografia per lasciare spazio solo a Son Is Son, la sua marca di abbigliamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia. In vacanza, per ora

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