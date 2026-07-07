Social Leao cancella il riferimento al Milan dal suo profilo | è addio?

Rafael Leao ha rimosso il riferimento al Milan dal suo profilo Instagram, alimentando speculazioni sul suo futuro. Il gesto ha suscitato reazioni tra i tifosi, che interpretano la modifica come un possibile segnale di un addio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e il giocatore non ha commentato pubblicamente la modifica. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.

Un indizio social nell'era del calcio moderno può valere più di mille parole. Nelle ultime ore, un dettaglio sul profilo Instagram di Rafael Leao ha scatenato il panico tra i tifosi del Milan e acceso riflettori nuovamente sul suo futuro dell'esterno portoghese. Il calciatore, uscito ieri dal Mondiale, ha rimosso il tag ufficiale del Milan dalla biografia del proprio account ufficiale. Milan, indizio social di Leao: addio vicino?. Dando uno sguardo alla schermata del suo profilo, sotto la dicitura atleta compaiono soltanto i tag legati alla nazionale portoghese e alla sua etichetta discografica musicale. Del Milan, invece, non c'è più traccia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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