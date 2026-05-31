Il futuro di Rafa Leao rimane incerto, con il Milan che valuta una proposta di rinnovo. Sul tavolo ci sono offerte da club turchi come Galatasaray e Fenerbahçe, disposti a offrire stipendi elevati. Tuttavia, il giocatore è ancora in fase di valutazione e non ha ancora preso una decisione. Intanto, si fanno anche nomi di club inglesi, ma senza conferme ufficiali. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi.

Sul web la stragrande maggioranza dei tifosi lo sta criticando - sai che novità - per un timing giudicato poco opportuno e rispettoso. Ma, dal suo punto di vista, aver ufficializzato il fatto di sentirsi a fine corsa e la volontà di lasciare il Milan, ha sicuramente un senso: Rafa Leao in questo modo si auto-colloca sul mercato, senza filtri e senza sfumature, e lo fa con tutta l'estate davanti. L'intento è chiaro: raccogliere il maggior numero possibile di manifestazioni d'interesse. E' ciò che in realtà vorrebbe anche il Milan, messo in qualche modo spalle al muro sebbene le avvisaglie di una possibile separazione fossero state tante lungo la stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E ora Leao dove va? Quanto chiede il Milan? Tra i milioni turchi e le piste inglesi, il futuro di Rafa

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Leao chiede pubblicamente di andare. Ipotesi sul futuro? Premier sicuramente con United in prima fila. Piste turche con Fenerbahce e Gala. Attenzione al Bayern che lo cercò l' estate scorsa oltre ai club Arabi. Sarà un' estate rovente l' ennesima per noi tifosi x.com

[Matteo Moretto] Posso dire che il Galatasaray è uno dei club più interessati a Leao. Il Galatasaray ha recentemente fatto un'offerta verbale al giocatore; stiamo parlando di cifre molto sostanziali in termini di stipendio. Tuttavia, non c'è stato ancora contatto tra i reddit

Leao e ora dove andrà? Deciderò dopo il Mondiale. Ma il candidato n.1 è lo UnitedL'attaccante rossonero: Voglio fare un buon Mondiale, riuscire ad aiutare la mia Nazionale. E poi quando arriverà il momento, studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera ... corriere.it

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