Leao campione dal futuro incerto La Turchia chiama Rafa temporeggia
Il club turco Galatasaray ha mostrato interesse per Rafael Leao, ma il giocatore non ha ancora deciso se trasferirsi. Il Milan è disponibile ad ascoltare offerte, mentre Leao preferirebbe attendere proposte dalla Premier League o dalla Liga. La situazione rimane in bilico, senza conferme di un trasferimento imminente. Le negoziazioni tra le parti sono ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi.
Il Galatasaray è il club che si è mosso con più convinzione per Rafael Leao, ma il campione portoghese non sembra convinto della destinazione. Il Milan è pronto ad ascoltare offerte, mentre il giocatore sarebbe più propenso ad attendere opportunità dalla Premier o dalla Liga. Galatasaray in prima linea, ma Leao prende tempo. il futuro di Rafa Leao rimane incerto e dopo settimane di dubbi e silenzi abbiamo finalmente una certezza: l’interesse del Galatasaray è concreto nei confronti del giocatore portoghese. Il Club turco avrebbe messo sul piatto un mega ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, cifra di gran lunga superiore di quella percepita ad oggi dal numero 10 rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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E ora Leao dove va? Quanto chiede il Milan? Tra i milioni turchi e le piste inglesi, il futuro di RafaIl futuro di Rafa Leao rimane incerto, con il Milan che valuta una proposta di rinnovo.
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