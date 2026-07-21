Il club turco Galatasaray ha mostrato interesse per Rafael Leao, ma il giocatore non ha ancora deciso se trasferirsi. Il Milan è disponibile ad ascoltare offerte, mentre Leao preferirebbe attendere proposte dalla Premier League o dalla Liga. La situazione rimane in bilico, senza conferme di un trasferimento imminente. Le negoziazioni tra le parti sono ancora in fase preliminare e non ci sono accordi definitivi.

Il Galatasaray è il club che si è mosso con più convinzione per Rafael Leao, ma il campione portoghese non sembra convinto della destinazione. Il Milan è pronto ad ascoltare offerte, mentre il giocatore sarebbe più propenso ad attendere opportunità dalla Premier o dalla Liga. Galatasaray in prima linea, ma Leao prende tempo. il futuro di Rafa Leao rimane incerto e dopo settimane di dubbi e silenzi abbiamo finalmente una certezza: l’interesse del Galatasaray è concreto nei confronti del giocatore portoghese. Il Club turco avrebbe messo sul piatto un mega ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, cifra di gran lunga superiore di quella percepita ad oggi dal numero 10 rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leao, campione dal futuro incerto. La Turchia chiama, Rafa temporeggia

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E ora Leao dove va? Quanto chiede il Milan? Tra i milioni turchi e le piste inglesi, il futuro di RafaIl futuro di Rafa Leao rimane incerto, con il Milan che valuta una proposta di rinnovo.

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