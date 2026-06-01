Il club rossonero monitora il futuro di Leao, con diverse squadre interessate. La situazione di Maignan rimane incerta, mentre si valuta anche un possibile ritorno di un giovane talento. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. La società continua a seguire attentamente le evoluzioni di queste questioni, senza comunicazioni ufficiali sui piani futuri.

Dopo giorni di notizie legate solo ed esclusivamente alla dirigenza, arrivano anche aggiornamenti sul fronte mercato. Dopo le parole di Leao, due big della Premier League sembrerebbero piombare sul giocatore portoghese, ma non è tutto. In dubbio anche il futuro di Mike Maignan. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: Il possibile ritorno di Liberali: i possibili nomi in lotta per il ruolo di Direttore Sportivo. Come sappiamo, pochi giorni fa il numero 10 del Milan Rafael Leao ha ufficialmente dichiarato di voler cambiare aria e provare una nuova avventura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, occhi su Leao: le interessate. Maignan, futuro incerto? Ecco chi potrebbe tornare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non solo Leão, trema il Milan: anche Maignan potrebbe salutare tutti in estateIl portiere e capitano del Milan, Mike Maignan, sta considerando di lasciare il club in estate.

Milan, chi vendere e chi tenere? Modric certezza, Leao e Maignan rischianoCon l’approssimarsi della finestra di mercato estivo, il Milan si prepara a pianificare le proprie strategie per la prossima stagione.

Temi più discussi: ?? Milan: addio Rafael Leão; anche Slot in lizza per la panchina rossonera; Calciomercato: addio di Leao al Milan, la Juve su Brahim Diaz; Milan, Maldini potrebbe portare Leao in Turchia: la situazione; Calciomercato Milan: come cambiano acquisti e cessioni senza la Champions?.

La cosa divertente è che quelli che dirigono pagine sul Milan qua sopra manco si rendono conto di quanto sia grave la situazione. Meglio scrivere di Leao, Slot, Rangnick e compagnia E questi sarebbero i giornalisti zona Milan #Milan x.com

Milan, Leao and Web Outrage: 'He's Hurting a Desperate Fanbase'Leao's public desire to leave Milan has sparked a wave of criticism, with many arguing it 'devalues' him. However, some still defend the player. gazzetta.it

Milan, Leao e l'indignazione web: Ferisce una tifoseria già disperataLa volontà pubblica di separarsi dal Milan ha generato un'ondata di critiche: Così si deprezza. Ma c'è anche chi lo difende ... gazzetta.it

IL NEWCASTLE SU VLAHOVIC? I MAGPIES METTONO GLI OCCHI SULL'ATTACCANTE SERBO reddit