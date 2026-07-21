le trattative del ds la squadra si prepara per il napoli di bitonto e leone nel mirino ore decisive per altri rinforzi

Il direttore sportivo lavora intensamente sulle trattative, con la squadra che si prepara alla partita contro il Napoli. In particolare, si concentrano gli sforzi su due giocatori, Di Bitonto e Leone, ritenuti obiettivi prioritari. A Rovetta, Nello Cutolo osserva gli allenamenti dal bordo campo, mentre il telefono resta acceso per eventuali aggiornamenti o accordi in corso. Le trattative sono in fase di definizione e si aspettano sviluppi nelle prossime ore.

A Rovetta Nello Cutolo segue con attenzione, a bordo campo, gli allenamenti del gruppo, ma il telefonino è sempre attivo. Passato il weekend è ricominciata un’altra settimana di lavoro per il ds che deve muoversi sul doppio binario: da una parte c’è da completare la rosa, dall’altra sfoltire un organico che vede ancora diversi giocatori in esubero da piazzare. In entrata l’ultimo nome accostato al Cavallino è quello dell’attaccante, classe 2005, Lorenzo Anghele. Il giocatore è di proprietà dalla Juventus. Una trattativa che, però, Cutolo ha smentito. Resta, invece, viva la pista che porta ai due under del Sassuolo, il difensore Di Bitonto e il centrocampista Leone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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