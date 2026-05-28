Il Napoli sta considerando un cambio di allenatore e ha individuato in Allegri un possibile sostituto di Conte. Tra i giocatori valutati, Rabiot è nel mirino per rinforzare il centrocampo, mentre il futuro di Anguissa resta incerto. La società sta monitorando le opzioni, senza ancora ufficializzare nessuna mossa. La trattativa si concentra sulla possibilità di acquisire il centrocampista e sulla riorganizzazione della rosa.

Dopo Conte, il Napoli punta su Allegri: possibile assalto a Rabiot e futuro in bilico per Anguissa. La situazione. Il Napoli è pronto a ripartire da Massimiliano Allegri. Dopo la separazione con Antonio Conte, il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto l’ex allenatore di Juventus e Milan per inaugurare un nuovo progetto tecnico. Una situazione che ricorda quanto accaduto anni fa alla Juventus, quando Allegri raccolse proprio l’eredità di Conte. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico sarebbe ormai vicino alla firma ufficiale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Con il possibile arrivo di Allegri, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, Allegri prepara la rivoluzione: Rabiot nel mirino per il nuovo centrocampo azzurro

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Milan Flash - Allegri prepara la rivoluzione in attacco

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