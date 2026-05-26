Khalaili nel mirino del Napoli | Manna prepara il colpo

Il Napoli sta pianificando un trasferimento per il giocatore Khalaili, con un possibile acquisto in vista. Manna, il dirigente incaricato, sta lavorando per portarlo in squadra. La società vuole rafforzare la fascia destra e sta valutando questa opzione come parte delle strategie di mercato. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sull’accordo o sulla trattativa in corso.

Il Napoli guarda al futuro della fascia destra. Il club azzurro avrebbe individuato in Khalaili un. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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