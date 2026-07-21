Le notti d’estate si vestono di favola con un grande show dal vivo

Durante le serate estive si svolge uno spettacolo dal vivo con musica, spettacoli e animazione per adulti e bambini, in occasione di una ricorrenza letteraria. L’evento si tiene in una location all’aperto e prevede diverse performances durante le notti. La manifestazione è stata annunciata attraverso canali ufficiali e si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

. Un ricco programma di spettacoli dal vivo e animazione attende adulti e bambini per festeggiare una grande ricorrenza letteraria. La nota destinazione tematica riminese arricchisce il proprio programma estivo Divertente di Giorno, Magica di Notte proponendo alle famiglie tre aperture straordinarie nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, precisamente il 23, 24 e 25 luglio. In tali occasioni l’orario si estende dalle 10:00 alle 22:30, portando a sei il totale degli eventi con orario prolungato del mese. Ad accogliere i visitatori saranno Alice, Pinocchio, la Fata Turchina e Trilly. Nel corso della serata si potranno scoprire le 300 miniature del parco, compresa Venezia illuminata da riflessi dorati, le emozioni notturne della Vecchia Segheria e la veduta panoramica sulla penisola dalla Torre Panoramica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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