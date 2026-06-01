Nel giugno 2026 sono arrivate nuove sneaker da uomo progettate per giocare a calcio, correre e vivere l’estate con energia. Le scarpe sono state presentate come versatili, adatte a diverse attività sportive e ricreative. La collezione si distingue per design e funzionalità, pensata per chi cerca comfort e stile durante la stagione calda. Le nuove sneaker sono già disponibili sul mercato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le sneaker uomo in arrivo a giugno puntano dritto all’evento sportivo più importante dell'estate: i Mondiali di calcio 2026 inizieranno l’11 di giugno per terminare il 19 luglio in un unico flow di emozioni, generando un livello di emulazione altissimo. Per questo i brand hanno lavorato per tempo per arrivare puntuali e dedicare alle squadre più amate omaggi in formato sneaker, ricche di dettagli e rimandi, da sfoggiare nel più placido del fairplay. Anche noi italiani, esclusi dal grande appuntamento calcistico? Sì, dai, tutto sommato sì. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con le nuove sneaker uomo di giugno 2026 si gioca a calcio, si corre e ci si gode l’estate alla grande

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