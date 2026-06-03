A Bologna e provincia, l’estate 2026 si apre con le tradizionali Notti Bianche e feste di strada. Questi eventi, che coinvolgono sia il centro cittadino sia le aree periferiche, si svolgeranno durante tutta la stagione calda. Le date specifiche delle iniziative sono state comunicate e prevedono serate dedicate a musica, spettacoli e attività culturali. Le manifestazioni rappresentano un appuntamento fisso per residenti e visitatori, offrendo momenti di intrattenimento e socializzazione nel rispetto del calendario estivo.

Bologna, 3 giugno 2026 – Con l’arrivo della bella stagione, le Notti Bianche e le feste di strada tornano ad animare i cuori di città e paesi. Tantissimi gli eventi in programma targati Ascom, dal cuore di Bologna all’Appennino passando per la Bassa, ma anche per San Lazzaro che sta già facendo il conto alla rovescia per il maxi-evento in programma venerdì. Ecco tutti gli appuntamenti in programma: la guida di questo inizio giugno. Musica e street food tra via Dagnini e via degli Orti. FESTA DI STRADA VIA DAGNINI Serata speciale in programma giovedì 4 giugno dalle 19 alle 24. Festa di strada in via Dagnini e via degli Orti a Bologna con musica dal vivo, spettacoli, giochi e attrazioni per bambini, street food, mercato, artigianato artistico, associazioni sportive e di volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Notti bianche e feste di strada 2026. A Bologna e provincia si accoglie l’estate: tutte le date

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