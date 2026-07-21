Le Notti dell’Archeologia Tutte le sorprese

Anche quest’anno il Museo Civico di Sansepolcro aderisce a " Le Notti dell’Archeologia ", la rassegna promossa dalla Regione Toscana che, dal 1° luglio al 2 agosto, propone aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio archeologico regionale. L’appuntamento per Sansepolcro è in programma venerdì 24 luglio alle ore 21 al museo civico, con l’incontro dal titolo "La piazza che non c’era. Archeologia urbana in Piazza Dotti a Sansepolcro". L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere i risultati delle indagini archeologiche effettuate durante gli interventi di riqualificazione di piazza Dotti, realizzati nell’ambito dei progetti finanziati con il Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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