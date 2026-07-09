Le nomination ai Primetime Emmy Awards 2026 vedono in testa le serie The Pitt e Hacks, le più nominate dell’anno. Tra le candidature spiccano alcune sorprese e grandi esclusioni, mentre la competizione per i premi si preannuncia più aperta del previsto. La cerimonia si svolgerà tra poche settimane e le nomination sono state annunciate ufficialmente. La lista include anche altri titoli, ma senza indicare nomi specifici.

Le candidature ai Primetime Emmy Awards 2026 incoronano The Pitt e Hacks, le serie più nominate dell'anno. Non mancano però colpi di scena, tra exploit inattesi, grandi esclusioni e una corsa ai premi che si preannuncia più aperta del previsto. La stagione dei premi televisivi entra nel vivo con l'annuncio delle nomination agli Emmy 2026. Le candidature fotografano un panorama in continua evoluzione, dove nuove produzioni riescono a imporsi accanto ai grandi ritorni e alcune delle serie più popolari degli ultimi anni restano sorprendentemente ai margini della competizione. The Pitt e Hacks guidano le nomination La serie che esce vincitrice dalla giornata è The Pitt. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Emmy Awards 2026, dominano The Pitt e Hacks: ecco tutte le nomination, le sorprese e gli esclusi

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