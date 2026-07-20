La piazza che non c' era | a Sansepolcro una serata dedicata all' archeologia urbana nell' ambito delle Notti dell' Archeologia

Notizia in breve

A Sansepolcro si è svolta una serata dedicata all'archeologia urbana, inserita nelle Notti dell'Archeologia, rassegna regionale. L'evento è stato organizzato dal Museo Civico e ha previsto aperture straordinarie e iniziative per promuovere il patrimonio archeologico locale. La manifestazione si inserisce nel calendario che, dal 1° luglio al 2 agosto, coinvolge diversi luoghi della regione con appuntamenti dedicati alla storia e ai beni culturali.