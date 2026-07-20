La piazza che non c' era | a Sansepolcro una serata dedicata all' archeologia urbana nell' ambito delle Notti dell' Archeologia
A Sansepolcro si è svolta una serata dedicata all'archeologia urbana, inserita nelle Notti dell'Archeologia, rassegna regionale. L'evento è stato organizzato dal Museo Civico e ha previsto aperture straordinarie e iniziative per promuovere il patrimonio archeologico locale. La manifestazione si inserisce nel calendario che, dal 1° luglio al 2 agosto, coinvolge diversi luoghi della regione con appuntamenti dedicati alla storia e ai beni culturali.
Arezzo, 20 luglio 2026 – . Anche quest'anno il Museo Civico di Sansepolcro aderisce a "Le Notti dell'Archeologia", la rassegna promossa dalla Regione Toscana che, dal 1° luglio al 2 agosto, propone aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio archeologico regionale. L'appuntamento per Sansepolcro è in programma venerdì 24 luglio alle ore 21.00, presso il Museo Civico, con l'incontro dal titolo "La piazza che non c'era. Archeologia urbana in Piazza Dotti a Sansepolcro ". L'iniziativa offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere i risultati delle indagini archeologiche effettuate durante gli interventi di riqualificazione di Piazza Dotti, realizzati nell'ambito dei progetti finanziati con il PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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