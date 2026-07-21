le migliori strette di mano di donald trump

Alcuni osservatori hanno analizzato le strette di mano del precedente presidente, notando differenze nel modo in cui si afferra la mano degli altri. Sono stati evidenziati vari stili, con alcuni che mostrano fermezza e altri che risultano più deboli o frettolosi. Non ci sono dati ufficiali o studi scientifici che confermino un legame tra il modo di stringere la mano e le caratteristiche personali o politiche. La questione rimane oggetto di interpretazioni soggettive e analisi non scientifiche.

Si dice che si può capire una persona da come ti stringe la mano. Ma si può capire una persona da come stringe la mano al più controverso presidente degli Stati Uniti della storia? Dopo la finale del Mondiale i calciatori di Spagna e Argentina sono dovuti passare attraverso il rituale della stretta di mano con Donald Trump, che insieme a Infantino consegnava le medaglie. Sui social le esegesi di queste strette di mano si sono rincorse, come fossero indizi per capire la posizione politica dei calciatori, nel Mondiale più politicizzato di sempre. Sembra una sciocchezza, e lo è, ma viviamo in una realtà dove tutto ciò che viene ripreso da una telecamera, e quasi tutto viene ripreso, può essere analizzato, destrutturato, commentato, ipotizzato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Vertice Cina-USA a Pechino: stretta di mano tra Xi Jinping e Donald Trump sui dossier globali

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La bandiera palestinese, il fratellino, le strette di mano molli, l'espulsione, trump accompagnato di lato a levarsi dai coglioni. Smetterò di piangere nel duemilamai Troppe emozioni #spagnaargentina #spagnacampionedelmondo #fifaworldcup2026 x.com

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