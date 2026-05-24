Strette di mano e sorrisi per il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che ha finalmente votato

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha votato nella sezione 23 del plesso Castagnolo di via Esseneto, accompagnato da moglie e figlia. Dopo un primo tentativo, è riuscito a esercitare il diritto di voto nel secondo tentativo. Ha scambiato strette di mano e sorriso con altri presenti nel seggio. La scena si è svolta senza incidenti, con Di Rosa che si è mostrato soddisfatto al momento del voto.

Il secondo tentativo al seggio è andato in porto per il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che, accompagnato da moglie e figlia, ha votato nella sezione 23 del plesso Castagnolo di via Esseneto. Di Rosa, prima di votare ha dovuto richiedere una nuova tessere elettorale a causa dei cambiamenti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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