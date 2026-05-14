Un presidente statunitense è arrivato a Pechino, segnando la prima visita ufficiale di un leader americano in Cina da quasi nove anni. Al suo arrivo, ha incontrato il presidente cinese con una stretta di mano di lunga durata. L’ultima visita di un presidente degli Stati Uniti nel paese asiatico risaliva al 2017. La visita si concentra sui rapporti diplomatici tra i due paesi e sulle questioni di interesse comune.

È la prima visita di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. L’ultima era stata nel 2017, ancora una volta con Trump alla guida degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump in Cina: l’arrivo a Pechino e la lunga stretta di mano con Xi Jinping

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Tak Gentar dengan Trump, Inggris Merapat ke China Temui Xi Jinping

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