Malore in casa ma la barella non passa | complicato intervento dei vigili del fuoco

Una donna ha chiamato i soccorsi dopo aver accusato un malore in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti, ma non sono riusciti a portare la barella attraverso le scale dell'edificio. La difficoltà ha complicato le operazioni di soccorso. La situazione ha richiesto ulteriori interventi per il trasferimento della paziente.

Una signora si sente male in casa e chiama i soccorsi, ma i vigili del fuoco non possono trasportare la barella attraverso le scale del palazzo. Viene così usata l’autoscala e la barella viene calata dalla finestra. È successo a Gorizia, al secondo piano di un condominio in via Giustiniani, nel. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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