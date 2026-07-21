Tra gli anni ’70 e ’80, la musica italiana ha visto protagonisti artisti come Battiato, Matia Bazar, Rettore, Camerini, i Righeira, Zucchero e Rino Gaetano. Le loro canzoni sono state oggetto di analisi dei testi e delle parole, evidenziando i temi e le influenze di quegli anni. La selezione include brani che hanno segnato un’epoca, con testi spesso caratterizzati da stile e messaggi distintivi. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento è stato fornito dagli artisti.

Un viaggio nella canzone italiana fra anni ’70 e ’80, alla riscoperta dei testi di Battiato, Matia Bazar, Rettore e Camerini, ma pure dei Righeira, di Zucchero e Rino Gaetano. Ma anche le letture in piazza e un laboratorio di filastrocche rap. Sono le iniziative che animeranno a Lissone, da qui al weekend, la rassegna “ Estate in biblioteca “, organizzata dalla biblioteca civica di piazza IV Novembre. Domani alle 21 Simone Guslandi sarà il primo protagonista del ciclo “Se una notte d’estate un divulgatore.“: lo sarà con l’incontro dal titolo “L’alba del disimpegno: viaggio nella musica leggera italiana del non senso (1976-1984)“, nel quale farà capire come tutta una serie di artisti abbia trasformato l’ansia post ’68 e legata agli “anni di piombo“ in una forma di resistenza attraverso l’uso del non-sense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le favole di Sepúlveda e le canzoni

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