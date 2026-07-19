Lorde ha espresso insoddisfazione per le descrizioni delle sue canzoni create dall’intelligenza artificiale di Spotify, definendole inesatte. La cantante ha criticato pubblicamente queste descrizioni, ritenendole non corrispondenti ai contenuti reali delle sue opere. La questione ha attirato attenzione sulla qualità delle informazioni generate automaticamente dalla piattaforma. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni successive o risposte da parte di Spotify.

C’è una persona che decisamente non apprezza il generatore di descrizioni dei brani basato sull’intelligenza artificiale di Spotify, e quella persona è Lorde. Dopo che la piattaforma di streaming ha introdotto, all’inizio di quest’anno, questa nuova funzione che analizza i presunti significati di alcune delle nostre canzoni preferite, la cantautrice neozelandese ha bocciato senza mezzi termini l’intero progetto. Lorde non apprezza per niente la funzione “About the Song”. In una storia su Instagram, l’interprete ha criticato aspramente la funzione About the Song, sostenendo che stesse diffondendo informazioni inesatte su un brano tratto dal suo album Virgin, uscito nel 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lorde critica aspramente le descrizioni «inesatte» generate dall’IA di Spotify per le sue canzoni

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