A Jesi si svolge un evento dedicato alle storie di Federico II, con l’obiettivo di utilizzare le favole come strumento per trasmettere valori ai più piccoli. Durante l’iniziativa, verranno affrontate domande su come queste narrazioni possano contribuire a insegnare ai bambini l’importanza dell’inclusione. Sono state annunciate figure chiave che guideranno il dibattito, coinvolgendo esperti e rappresentanti della comunità interessati a promuovere un’educazione basata su valori fondamentali attraverso le storie.

? Domande chiave Come possono le storie di Federico II insegnare l'inclusione ai bambini?. Chi sono le figure chiave che guideranno il dibattito a Jesi?. Quali valori moderni emergono dai racconti dell'infanzia dell'Imperatore svevo?. Come integreranno le scuole locali queste favole nei programmi didattici?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 17:30 presso il Palazzo dei Convegni di Jesi.. Dialogo tra Katia Sdrubolini, Franca Tacconi e la conduttrice Laura Marinelli.. Libro raccoglie otto racconti sull'infanzia dell'Imperatore svevo nato a Jesi.. Eventi correlati previsti dal 15 al 17 maggio in Piazza Mazzini.. Sabato 16 maggio alle ore 17:30, il Palazzo dei Convegni in Corso Matteotti a Jesi ospiterà la presentazione del libro Chiamatemi Federichino!, opera della giornalista e scrittrice locale Talita Frezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesi: le favole di Federico II per educare i bambini ai valori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Con le scuole per educare i giovani a difendere i valori della legalità"Si è tenuta ieri in Piazza Martiri della Libertà la cerimonia per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle...

Al Teatro Bicchieraia arrivano le favole di Esopo dei bambini della CesalpinoArezzo, 7 marzo 2026 – “Le favole, come le fiabe, svolgono un ruolo significativo nel favorire lo sviluppo psicologico dei nostri bambini” afferma...

Chiamatemi Federichino, il libro della giornalista Talita Frezzi presentato al Palazzo dei ConvegniLa Fidapa sezione di Jesi, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, Associazione Nazionale di donne impegnate a promuovere la leadership femminile, l’imprenditoria e la formazione, ospita ... anconatoday.it

Jesi, ecco le tesi di laurea sulla città: incontri in bibliotecaJesi (Ancona), 6 novembre 2024 - Su impulso dell’assessore alla cultura e alla memoria storica Luca Brecciaroli, la Biblioteca Planettiana ha organizzato a Palazzo della Signoria due incontri che ... ilrestodelcarlino.it