Durante una manifestazione a Napoli, un leader politico ha dichiarato che si sta creando una minaccia russa per convincere l’Italia a incrementare le armi. Le sue parole sono state pronunciate davanti a una folla e hanno suscitato discussioni. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui discorsi pubblici riguardanti la sicurezza e il ruolo del paese in ambito internazionale. La frase è rimasta oggetto di commenti nei giorni successivi.

Roma, 21 luglio 2026 – Le parole pronunciate alla manifestazione del Campo Stretto di Napoli da Beppe Conte, avvocato del popolo, pater familias degli italiani, leader del M5S eccetera eccetera risuonano ancora a distanza di giorni: “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti”. E risuonano anche perché Conte insiste, negli slogan dei suoi comizi, come quello di Ostia del fine settimana: “ La guerra la paghi tu. Come ci tolgono i soldi per spenderli in armi”. Nel frattempo generali di ogni ordine e grado stanno spiegando all’ex presidente del Consiglio che non ci si arma per diletto, ma perché ve n’è necessità (e Thomas Hobbes sentitamente ringrazia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le contraddizioni nel campo largo. Conte e la retorica del pacifismo

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