La proposta di riforma elettorale del centrodestra ha provocato reazioni di forte preoccupazione tra i leader dell’area di centrosinistra. La discussione si focalizza sui rischi di una possibile crisi della coalizione di governo, con esponenti di entrambe le fazioni che temono ripercussioni sulla stabilità politica. La questione rimane centrale nel dibattito, considerata uno dei temi più delicati e divisivi nel panorama politico italiano.

Nel dibattito politico italiano la riforma delle regole elettorali rappresenta da sempre uno dei terreni più delicati e divisivi. Ogni proposta di modifica al sistema di voto tende a riaccendere contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, alimentando accuse reciproche su equilibri istituzionali, governabilità e rappresentanza. In questo contesto si inserisce il nuovo confronto attorno allo Stabilicum, la legge elettorale proposta dal centrodestra che punta a introdurre un premio di maggioranza al raggiungimento del 42% dei consensi. Il testo, atteso in discussione alla Camera dei deputati il prossimo 26 giugno, è già diventato oggetto di forte contestazione da parte del cosiddetto campo largo, che riunisce le principali forze di opposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Coalizione in crisi”. Panico nel Campo largo, la proposta del centrodestra fa impazzire Conte e Schlein

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