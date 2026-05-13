Le primarie del campo largo possono aspettare Conte | Prima il programma

Il leader di un importante partito ha dichiarato che le primarie del cosiddetto campo largo possono essere rimandate, poiché l’attenzione attuale è focalizzata sulla definizione del programma politico. Questa posizione ribadisce un tema già presente nella storia politica di quella formazione, dove la priorità viene attribuita alla pianificazione delle proposte prima di organizzare eventuali consultazioni interne. La questione delle primarie, quindi, resta in secondo piano rispetto agli aspetti programmatici.

Per le primarie del campo largo c'è ancora tempo. Prima il programma. Un refrain che a sinistra non è nuovo. Se nel Pd traccheggiano, anche nel M5s ormai c'è la convinzione che si debba lasciare correre e concentrarsi sui temi. "Prima di aver pronunciato quella parola (primarie, ndr), ho detto.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La foto di gruppo del campo largo per il libro di Giuseppe Conte. E lui: “Le primarie? Prima il programma"

Le primarie possono aspettare: prima un vero programma progressista. Ecco le quattro “S”L’esito del referendum costituzionale con la vittoria sonante del No farà riflettere entrambi gli schieramenti.

Temi più discussi: Primarie del campo largo: due guastafeste per Conte e Schlein; Sondaggi politici, alle primarie Schlein stravince: Conte e Silvia Salis vicini; Primarie del centrosinistra, nei sondaggi Conte supera Schlein. Salis cambia gli equilibri nel campo largo · LaC News24; Handicap campo largo. Tutti vogliono l'alleanza ma sulla guida è guerra senza un vincitore: qualsiasi leader lo spacca.

BIDIMEDIA (TELEGRAM) * SONDAGGIO WINPOLL SULLE PRIMARIE DEL CAMPO LARGO: SCHLEIN IN VANTAGGIO SU CONTE DI 20 PUNTI x.com

In difesa del PD (avete letto bene) - reddit.com reddit

Sondaggi politici, alle primarie Schlein stravince: Conte e Silvia Salis viciniSe dovessero tenersi le primarie del campo largo, Elly Schlein sarebbe in netto vantaggio, staccando gli altri leader con un ampio margine. Giuseppe Conte si fermerebbe a più di dieci punti di stacco, ... fanpage.it

Conte, il ritorno in campo. Mio figlio è guarito: è stato a letto due anniSe è vero che il personale è anche politico, allora per accorgersene basta guardare le ultime settimane di Giuseppe Conte. Prima il battage sul suo primo libro, quindi il pressing sulle primarie del c ... ilgiornale.it