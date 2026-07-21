L'omicidio di Anne Widdecombe si è verificato l’8 luglio nella sua abitazione nel Devon. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore ha colpito la vittima con 21 martellate e poi è fuggito in circa 120 secondi. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul luogo del delitto. Nessun dettaglio è stato ancora reso pubblico riguardo all’identità dell’assalitore o ai motivi dell’attacco. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio.

Emergono nuovi e drammatici dettagli sull' omicidio di Ann Widdecombe, l'ex ministro conservatrice ed ex eurodeputata britannica uccisa nella sua abitazione nel Devon l'8 luglio. Durante l'udienza davanti alla Westminster Magistrates' Court, l'accusa ha ricostruito minuto per minuto quella che definisce un' aggressione premeditata durata appena due minuti. Secondo il procuratore Kashif Malik, la 78enne stava pranzando nella cucina della sua casa quando Joshua Kerry, 28 anni, sarebbe entrato dalla porta d'ingresso lasciata aperta. L'uomo, che avrebbe nascosto un martello dietro la schiena e indossava guanti neri, le avrebbe chiesto: "Non è che ha carte di credito e documenti d'identità?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le 21 martellate e la fuga in 120 secondi: nuove rivelzioni sull'omicidio di "Lady Brexit" Anne Widdecombe

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