C’è un nuovo sospettato per l’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe
Un cittadino britannico di 26 anni è stato fermato ieri in relazione all’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli pubblici. Secondo le indagini, l’ex ministra conservatrice sarebbe stata aggredita un giorno prima del ritrovamento del suo corpo. Al momento, non sono state comunicate altre informazioni sul caso.
Le autorità non hanno reso pubblici ulteriori dettagli dopo il rilascio del cittadino britannico di 26 anni fermato ieri. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’ex ministra conservatrice sarebbe stata aggredita un giorno prima del suo ritrovamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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