C’è un nuovo sospettato per l’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe

Notizia in breve

Un cittadino britannico di 26 anni è stato fermato ieri in relazione all’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli pubblici. Secondo le indagini, l’ex ministra conservatrice sarebbe stata aggredita un giorno prima del ritrovamento del suo corpo. Al momento, non sono state comunicate altre informazioni sul caso.