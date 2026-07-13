Un uomo di 28 anni è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Ann Widdecombe, nota come “Lady Brexit” e vicina a Nigel Farage. La donna è stata trovata morta e l’antiterrorismo sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso.

Ann Widdecombe, vicina a Nigel Farage e notoriamente conosciuta a Londra come “Lady Brexit”, è stata trovata morta e per il suo omicidio è stato arrestato un uomo di 28 anni. Ora però il suo caso passa nelle mani dell’antiterrorismo, con una clamorosa svolta nelle indagini. Figura notissima della destra politica ma anche dell’intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk), è stata uccisa brutalmente in casa la settimana scorsa, in una residenza di campagna piuttosto isolata nella contea del Devon (Inghilterra meridionale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta sull’omicidio di Ann Widdecombe: l’antiterrorismo indaga sulla morte di Lady Brexit

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Starmer Urges Cross-Party Solidarity After Ann Widdecombe Tragedy

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Svolta nell’omicidio Widdecombe: ora sulla morte di Lady Brexit indaga l’antiterrorismo

Svolta nell’omicidio di Ann Widdecombe, indaga l’antiterrorismo: fermato un 28enneUn 28enne è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Ann Widdecombe.

Temi più discussi: Regno Unito, arrestato un uomo per l'omicidio dell'ex deputata Ann Widdecombe: chi era la paladina della Brexit e fedelissima di Farage; Ann Widdecombe, il giallo della morte della pasionaria della Brexit: si indaga per omicidio; Caso Widdecombe, arrestato un 28enne per l’omicidio dell’ex deputata nel Regno Unito; Omicidio Ann Widdecombe, il sospettato viene rilasciato: l’inchiesta riparte senza indagati.

SVOLTA NELLE INDAGINI SULL'OMICIDIO DI ANN WIDDECOMBE. La polizia britannica ha arrestato un 26enne sospettato del delitto dell'ex parlamentare. Il movente resta un giallo #AnnWiddecombe #omicidio #RegnoUnito x.com

Uomo arrestato con l'accusa di omicidio di Ann Widdecombe reddit

Svolta sull’omicidio di Ann Widdecombe, aperta un’indagine per terrorismoWiddecombe, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret T ... affaritaliani.it

Svolta sull'omicidio di Ann Widdecombe: aperta indagine per terrorismo. Nuove informazioni e proveInizialmente la polizia inglese aveva escluso il movente politico dietro il delitto. Si aggrava la posizione del 28enne britannico sospettato del delitto ... msn.com