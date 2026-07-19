Lazio Romagnoli-Al Sadd al dentro o fuori | affare in sospeso per problemi burocratici

Alessio Romagnoli, ceduto dalla Lazio all'Al Sadd, non ha ancora completato il trasferimento a causa di problemi burocratici e fiscali. La trattativa tra le parti si è temporaneamente bloccata, impedendo l'ufficializzazione dell'accordo. La situazione rimane in sospeso, con il giocatore ancora senza una nuova squadra e il trasferimento che dipende dalla risoluzione delle questioni amministrative.

Alessio Romagnoli non conosce ancora il proprio futuro: il difensore, praticamente ceduto dalla Lazio ai qatarioti dell'Al Sadd, ha visto il suo trasferimento arenarsi improvvisamente su secche burocratiche e fiscali. A rendere tutto più complicato anche il lutto nazionale che ha colpito il paese del Golfo, con la morte dell'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani che ha fermato sostanzialmente il Qatar. Non finisce qui: la massima lega qatariota ha modificato le norme sul numero di stranieri massimo tesserabile da ogni club. Per il centrale romano saranno decisivi prossimi 3-4 giorni, se la situazione non rientrerà nei ranghi della normalità il trasferimento potrebbe definitivamente naufragare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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ROMAGNOLI RESTA ALLA LAZIO | Che imbarazzo

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