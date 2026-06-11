Lotito scrive ai tifosi e smentisce le voci di cessione della Lazio

Il presidente della Lazio ha scritto ai tifosi per chiarire che non ha intenzione di vendere la società. In una lettera aperta pubblicata dal Messaggero, ha ribadito la volontà di mantenere la proprietà e ha smentito le voci di una possibile cessione. Contestualmente, è stato diffuso anche un comunicato ufficiale per rafforzare questa posizione e chiarire la posizione della società rispetto alle indiscrezioni circolate.

(Adnkronos) – Claudo Lotito non ha nessuna intenzione di cedere la Lazio e rompe il silenzio parlando direttamente ai tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Lotito contro i tifosi alla Cena di Natale 2025

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Lotito scrive ai tifosi della Lazio: “Parliamo, anche io voglio vincere” (ma loro sognano che lui venda)Claudio Lotito ha scritto una lettera ai tifosi della Lazio in cui invita a un dialogo aperto, parlando di una nuova fase di ascolto e rispetto.

La Lazio smentisce le voci sulla cessione del Club: nessuna trattativa in corso. Il comunicato ufficialeLa Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale per smentire le voci circolate nelle ultime ore.

Temi più discussi: Lotito, lettera ai tifosi: La Lazio prima di tutto, torniamo a parlarci. Anche io voglio vincere; Lotito non vende la Lazio e scrive ai tifosi: Torniamo a parlarci, vi ho sempre rispettato. No a fondi che speculano, il mio progetto è...; Lotito scrive ai tifosi della Lazio: Anche io voglio vincere. Appello al dialogo e a una nuova fase per il club; Lazio, la lettera di Claudio Lotito ai tifosi: Anche io voglio vincere, torniamo a parlarci.

Nell’edizione odierna, giovedì 11 giugno, de il Messaggero, il Presidente biancoceleste Claudio #Lotito scrive ai tifosi della #Lazio #lazionews24 x.com

Lotito scrive ai tifosi della Lazio: Anche io voglio vincere. Appello al dialogo e a una nuova fase per il clubClaudio Lotito sceglie una lettera aperta per rivolgersi direttamente ai tifosi: un gesto teso a ricucire il rapporto e aprire una nuova fase nel mondo biancoceleste. LEGGI LA ... ilmattino.it

Lotito scrive ai tifosi e smentisce le voci di cessione della LazioUna lettera aperta e un comunicato del presidente del club biancoceleste per comunicare la propria volontà di continuare a guidare il club e riaprire con i tifosi ... adnkronos.com