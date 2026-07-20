Claudio Lotito ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Granillo di Reggio Calabria, annunciando di essere diventato il nuovo proprietario della Reggina, attualmente in Serie D. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui possibili sviluppi futuri per il club calabrese. Durante l’evento, Lotito ha commentato con tono scherzoso la possibilità di vendere la Lazio o la Reggina, affermando che le strade del Signore sono infinite.

Non solo Lazio, ora Claudio Lotito guarda anche alla Reggina. Il patron dei biancocelesti ha infatti tenuto stasera una conferenza stampa allo stadio Granillo come nuovo proprietario della club calabrese, oggi in Serie D. Il senatore è stato introdotto dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro che gli ha subito regalato la sua sciarpa. "L'avevo nella mia camera, mi ha accompagnato per oltre 22 anni. Ora ci devi far volare come questo aereo che sta sorvolando il nostro stadio. Forza Reggina". Poi, ha preso la parola Lotito: "Sono qui per fare i fatti, non voglio vendere situazioni invendibili, io metterò non solo l'impegno economico ma anche delle mie esperienze come per esempio la Salernitana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lotito show a Reggio Calabria: "Vendere la Lazio o la Reggina? Le vie del Signore sono infinte"

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