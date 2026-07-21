Novo Nordisk ha intentato una causa contro Eli Lilly per pubblicità ingannevole. L’azienda produttrice di Ozempic accusa la concorrente di aver pubblicizzato i propri farmaci affermando che garantiscano una perdita di peso superiore a quella di Wegovy e Ozempic, utilizzando un confronto ritenuto scorretto. La disputa riguarda le modalità con cui Eli Lilly ha presentato le proprie promozioni pubblicitarie. La causa è stata presentata in un tribunale competente.

Secondo Novo Nordisk, Eli Lilly avrebbe promosso i propri medicinali sostenendo che garantiscano una perdita di peso maggiore rispetto a Wegovy e Ozempic, ma attraverso un confronto scorretto. L’accusa è che Eli Lilly abbia messo a confronto le dosi più alte approvate dei suoi farmaci con dosi più basse dei prodotti di Novo Nordisk, senza considerare le versioni più recenti dei farmaci dell’azienda danese, che prevedono dosaggi più elevati e possono portare a una maggiore perdita di peso. Le due aziende sono in competizione nel mercato dei farmaci dimagranti, che entro il 2030 potrebbe superare i 100 miliardi di dollari. Novo Nordisk ha... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’azienda Novo Nordisk, che produce l’Ozempic, ha fatto causa alla concorrente Eli Lilly per pubblicità ingannevole

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What Ozempic & Weight Loss Drugs Really Do to the Body | Everything You Need to Know

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