L’obesità è considerata una malattia e influisce su più di 200 condizioni, tra cui le patologie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di mortalità nel mondo. Un rappresentante di una compagnia farmaceutica ha dichiarato che si tratta di una problematica su cui si sta lavorando in modo condiviso.

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - “L'obesità influisce su oltre 200 malattie, senza contare che è essa stessa una malattia. Ha un peso anche sulle patologie cardiovascolari, il più grande killer del mondo. È quindi un fenomeno che tutti dobbiamo prendere estremamente sul serio se vogliamo migliorare la salute globale”. Così Jens Pii Olesen, General Manager e Vice President Novo Nordisk Italia, in un videomessaggio inviato all'ottavo Italian Barometer Obesity Forum 'Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento' in corso a Roma. Olesen pone poi l'accento su quello che definisce “il vero problema” in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olesen (Novo Nordisk): "Contro obesità impegno comune"

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Novo Nordisk: limpegno contro lobesità a ECO 2026

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