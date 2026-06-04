Durante la Milano Health Week, è stata offerta la possibilità di sottoporsi a screening cardiometabolici gratuiti. L'iniziativa, promossa da Eli Lilly, include anche consulenze nutrizionali e altre attività dedicate alla salute. L'obiettivo è fornire informazioni e supporto per la prevenzione di patologie legate al cuore e al metabolismo. L'evento si svolge in diverse location della città e si rivolge a cittadini interessati a controlli preventivi e consigli personalizzati.

Screening cardiometabolici gratuiti, consulenze nutrizionali e iniziative dedicate alla prevenzione. È il contributo che Eli Lilly apporterà alla Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, innovazione e intelligenza artificiale in programma dal 4 al 6 giugno nel capoluogo lombardo. Il truck a Milano. Main sponsor dell’evento, l’azienda sarà presente in piazza Gae Aulenti con il truck della salute ‘ Io Prevengo ’, una clinica mobile che offrirà ai cittadini controlli gratuiti e consulenze personalizzate. L’iniziativa, già proposta nelle precedenti edizioni, punta a favorire l’accesso agli esami di primo livello e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Alla Milano Health Week screening cardiometabolici gratuiti: l’iniziativa Eli Lilly

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Auxologico è il partner scientifico alla Milano Health Week, che si svolgerà da giovedì 4 a sabato 6 giugno a Milano. Durante la giornata di sabato dalle 09:00 alle 20:00, medici di Auxologico saranno disponibili per dei consulti gratuiti. x.com

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