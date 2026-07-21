L'avvocato Viola | In caso di illecito sportivo l'Inter potrebbe richiamare la sentenza UE come difesa

La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza nel Caso Prisma che potrebbe influenzare l'inchiesta sugli arbitri in cui è coinvolta una squadra di calcio. Un avvocato esperto di diritto sportivo ha dichiarato che, in caso di illecito sportivo, la squadra potrebbe fare riferimento alla sentenza UE come elemento di difesa. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla posizione della squadra nel procedimento in corso.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea sul Caso Prisma può direttamente influire anche sull'"inchiesta Arbitri" in cui è coinvolta l'Inter: l'Avvocato Luca Viola, esperto di diritto sportivo, spiega ci in esclusiva come e perché. E gli scenari possibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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