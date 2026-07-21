L’avvocato di Abderrahim Fakir ha condannato le persone coinvolte negli scontri con la polizia a Bologna, definendo i comportamenti violenti come una ferita per la famiglia dell’uomo morto durante l’immobilizzazione da parte delle forze dell’ordine. Non sono state fornite ulteriori dettagli sugli eventi o sui soggetti coinvolti.

Ha definito i comportamenti violenti «una ferita inflitta alla famiglia» dell'uomo morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, ha molto criticato il gruppo di persone che lunedì sera si è scontrato con la polizia durante e dopo la manifestazione organizzata a Bologna per il 42enne di origini marocchine, morto mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. Anselmo ha detto che «quelli che si stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir». Fino a prima degli scontri, la manifestazione convocata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore in piazza Nettuno, in centro, si era svolta in maniera pacifica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’avvocato di Abderrahim Fakir ha criticato chi si è scontrato con la polizia a Bologna

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L'avvocato Fabio #Anselmo assisterà la famiglia di Abderrahim #Fakir, il 42enne morto a #Bologna durante un intervento della #Polizia. Si è già occupato in passato di casi di morti avvenute durante un intervento delle forze di polizia. x.com

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