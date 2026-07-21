Due agenti di polizia non stanno lavorando dopo un intervento in cui hanno assistito a una tragedia. Uno di loro aveva acquistato una Bodycam per documentare gli interventi. L’avvocato dei poliziotti ha riferito che sono sconvolti e addolorati, e che i due giovani sono molto sensibili alla morte di un uomo durante il servizio. Non ci sono sospensioni ufficiali, ma i poliziotti sono comunque in aspettativa.

«Mi hanno raccontato quello che è stato il modo di operare in questa situazione e mi hanno rappresentato, attraverso i loro occhi, il dolore per la tragedia alla quale hanno presenziato, la morte di un uomo, perché ovviamente sono due ragazzi molto giovani e sensibili e la morte di una persona è qualcosa che ti lascia sconvolto». A dirlo, parlando con i cronisti, è l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti il cui intervento domenica al Pilastro si è concluso con la morte del 42enne Abderrahim Fakir. «Poi - prosegue il legale- mi hanno raccontato le ragioni del loro intervento, le modalità e le loro scelte operative, che mi sono parse tutte corrette». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - L'avvocato dei poliziotti di Bologna: «Sconvolti e addolorati. La Bodycam comprata da uno dei due: voleva filmare gli interventi. Non sono sospesi ma non lavorano»

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