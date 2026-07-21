Fakir i due poliziotti sconvolti e addolorati per la morte | La body cam è stata comprata dall' agente perché voleva filmare gli interventi Non sono sospesi ma non lavorano

Da corrieredibologna.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due agenti di polizia, coinvolti in un intervento durante il quale è deceduta una persona, sono stati descritti come sconvolti e addolorati. La body cam, che avrebbe dovuto filmare gli interventi, era stata acquistata dall'agente. Attualmente, gli agenti non sono sospesi, ma non stanno lavorando. I due giovani poliziotti hanno riferito di aver assistito alla scena con grande dolore, sottolineando la loro sensibilità rispetto alla tragedia.

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«Mi hanno raccontato quello che è stato il modo di operare in questa situazione e mi hanno rappresentato, attraverso i loro occhi, il dolore per la tragedia alla quale hanno presenziato, la morte di un uomo, perché ovviamente sono due ragazzi molto giovani e sensibili e la morte di una persona è qualcosa che ti lascia sconvolto».  A dirlo, parlando con i cronisti, è l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti il cui intervento domenica al Pilastro si è concluso con la morte del 42enne Abderrahim Fakir.  «Poi - prosegue il legale- mi hanno raccontato le ragioni del loro intervento, le modalità e le loro scelte operative, che mi sono parse tutte corrette». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, i due poliziotti «sconvolti e addolorati» per la morte: «La body cam è stata comprata dall'agente perché voleva filmare gli interventi. Non sono sospesi ma non lavorano»
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