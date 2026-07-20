Un uomo di 42 anni di origine marocchina è deceduto ieri a Bologna dopo essere stato fermato dagli agenti di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro. Secondo la Questura, la bodycam degli agenti è a disposizione del pubblico ministero. L’uomo aveva avuto un episodio di escandescenza prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le verifiche sul caso, e la salma è stata sottoposta a esame medico-legale.

È morto ieri a Bologna Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, regolare, fermato dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenze in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare e multietnico di Bologna. Il suo decesso ha fatto scatenare polemiche dopo la diffusione in rete di un video, con la richiesta di chiarimenti sulla dinamica. La polizia pronta a dare le immagini delle webcam alla Procura. La questura di Bologna ha fatto sapere che le “bodycam dei poliziotti verranno subito messe a disposizione del Pm” Domenico Ambrosino. Offrendo massima collaborazione per fare chiarezza sull’accaduto. Intanto sono sei le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Uomo muore durante un fermo a Bologna, Questura: “Bodycam dei Poliziotti a disposizione del Pm”

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Muore durante un fermo della polizia a Bologna, il caso di Abderrahim Fakir | The Essential

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