Un'avvocata che assistiva Fakir Abderrahim prima della sua morte ha descritto il defunto come una persona gentile. Ha affermato che la manovra di contenzione utilizzata era rischiosa e dovrebbe essere riservata a casi eccezionali, sottolineando l’importanza di una formazione adeguata. La stessa avvocata ha espresso dolore sia per aver visto un video che mostrava la sua morte sia per il legame personale e professionale instaurato con lui.

Come descriverebbe Fakir Abderrahim? «La sua perdita con questa modalità mi ha lasciato una profonda sofferenza, sia dal punto di vista umano nel vedere un video del genere, sia professionale perché ero a conoscenza di dettagli della sua vita personale e avevo instaurato con lui un rapporto umano. Mi aveva più volte raccontato di essere spaventato dopo l'approvazione di giugno del decreto legge che ha recepito il nuovo Patto europeo sulla migrazione e le nuove norme per accelerare le pratiche di asilo e rimpatrio. Aveva molta paura di essere rimpatriato in Marocco, come era successo ad altri: lui era in Italia da quando aveva iniziato qui le scuole elementari e in Marocco ci era tornato solo qualche volta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'avvocata che seguiva Fakir Abderrahim prima che morisse: «Era una persona gentile. La manovra di contenzione è pericolosa e va usata in casi eccezionali: la formazione è essenziale»

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