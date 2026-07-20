Un uomo dal cuore buono l’avvocata di Abderrahim Fakir | Era gentile educato rispettoso Un lavorato in regola
Un uomo descritto come gentile, educato e rispettoso è stato coinvolto in un incidente che ha portato alla sua morte. Secondo l’avvocata, si trattava di un lavoratore in regola, che si preoccupava della sua azienda e dei colleghi. La sua scomparsa ha sorpreso anche chi lo aveva assistito, considerando le sue caratteristiche personali e il suo atteggiamento professionale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze specifiche.
“Era una persona estremamente gentile, educata, rispettosa. Un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. È l’ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere”. È il ritratto di Abderrahim Fakir – morto durante un intervento della Polizia al Pilastro a Bologna – tracciato dall’avvocata Barbara Spinelli, che seguiva il 42enne. Una descrizione che si aggiunge a quella già fornita dai familiari, che dopo la tragedia lo avevano definito “un bonaccione”, una persona che “ non avrebbe fatto mai del male a nessuno “. Un uomo arrivato in Italia da bambino, cresciuto a Bologna e inserito nella comunità, che lavorava in una ditta di facchinaggio occupandosi di organizzazione della logistica e dei traslochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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