In Puglia, sono stati intensificati i controlli per verificare il rispetto del divieto di lavoro all’aperto durante le ore più calde della giornata. Questa misura è stata adottata a causa dell’aumento delle temperature nella regione, che ha portato a restrizioni specifiche per i lavoratori impegnati in attività all’aperto. Le autorità stanno monitorando il rispetto delle norme per garantire la sicurezza dei lavoratori durante le ore di massimo calore.

L’eccezionale aumento delle temperature registrato in Puglia impone un rafforzamento delle misure di tutela per i lavoratori maggiormente esposti, soprattutto per quanti svolgono attività all’aperto. Tra questi, i cantieri stradali rappresentano uno dei settori più delicati, dove il rischio legato all’esposizione prolungata al sole è più elevato. Nelle ultime settimane, le forze di polizia locale delle province pugliesi hanno mantenuto alta l’attenzione sul rispetto dell’ordinanza anticaldo emanata dalla Regione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, che prevede limitazioni alle attività lavorative all’aperto nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lavoro vietato all'aperto nelle ore più calde: in Puglia controlli regolari

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Stop al lavoro all'aperto nelle ore più calde: quando scatta il divieto e i settori coinvolti

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