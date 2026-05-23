No al lavoro nelle ore più calde | scatta l’ordinanza per l’estate Ecco quando è vietato
Viene vietato il lavoro all'aperto nelle ore più calde del giorno nella provincia di Latina e in tutto il Lazio. L'ordinanza stabilisce che tra le 12 e le 16 non si possono svolgere attività lavorative all'aperto, per prevenire rischi legati alle alte temperature. La misura riguarda tutti i settori che prevedono lavori in esterno, come edilizia e agricoltura. La restrizione è valida fino a fine estate.
Stop alle attività lavorative nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio, nelle ore più calde. In vista dell’estate, e del conseguente aumento delle temperature, arriva anche quest’anno l’ordinanza della Regione, firmata dal presidente, Francesco Rocca che vieta appunto il lavoro -. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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