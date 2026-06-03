L’Emilia-Romagna ha emesso un’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde, anticipando di un mese rispetto all’anno passato le misure contro il caldo estremo. La decisione riguarda le attività svolte in ambienti esterni e si applica durante le fasce orarie più calde della giornata. La regione ha deciso di intervenire prima dell’arrivo ufficiale della stagione più calda, per tutelare la salute dei lavoratori.

L’Emilia-Romagna anticipa la lotta agli effetti delle ondate di calore sul lavoro e vara un mese prima rispetto allo scorso anno la nuova ordinanza regionale contro il caldo estremo. Firmato dal presidente della Regione, Michele De Pascale, il provvedimento entra in vigore dal 3 giugno e resterà valido fino al 15 settembre 2026. L’obiettivo è tutelare la salute di lavoratrici e lavoratori esposti alle alte temperature durante le attività all’aperto, limitando l’esposizione nelle ore più critiche della giornata e prevenendo malori, colpi di calore e incidenti sul lavoro. Stop al lavoro dalle 12.30 alle 16 nei giorni a rischio alto. L’ordinanza prevede il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caldo estremo, scatta l’ordinanza: stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo nel Lazio, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde fino al 15 settembreCon l’arrivo di temperature elevate, la Regione Lazio ha deciso di sospendere le attività lavorative all’aperto durante le ore più calde fino al 15...

No al lavoro nelle ore più calde: scatta l’ordinanza per l’estate. Ecco quando è vietatoViene vietato il lavoro all'aperto nelle ore più calde del giorno nella provincia di Latina e in tutto il Lazio.

Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro e caldo estremo: l’ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature; Caldo, scatta l'allerta: domani bollino rosso in quattro città. A Roma pause obbligatorie nei cantieri nelle ore più calde; Piemonte nella morsa del caldo estremo: a Torino scatta il record e l’allerta resta massima; Caldo estremo in Piemonte, scatta dal 30 maggio lo stop al lavoro all'aperto nelle ore più calde.

Piemonte, scatta l'ordinanza contro il caldo estremo per tutelare i lavoratori x.com

Caldo estremo, il Piemonte anticipa l’ordinanza: stop ai lavori a rischio nelle ore più caldeLa Regione Piemonte anticipa di un mese l'ordinanza contro il caldo estremo. Dal 30 maggio al 31 agosto stop alle attività lavorative all'aperto più a rischio nelle ore centrali della giornata quando ... lavocedinovara.com

Caldo estremo in Piemonte, scatta dal 30 maggio lo stop al lavoro all'aperto nelle ore più caldeFino al 31 agosto, riguarda agricoltura, florovivaismo, edilizia, logistica, rider, cave e tutti i lavori impegnativi all'aperto. Stop tra le 12.30 e le 16 ... torino.corriere.it