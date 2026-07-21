Lavoro uffici sovraffollati con occupazione delle postazioni al 111%

Gli uffici sono occupati al 111% delle postazioni disponibili, con molte aziende che richiedono ai dipendenti di essere in sede alcuni giorni alla settimana. La maggiore presenza rende difficile gestire gli spazi e le attività quotidiane.

Roma, 21 luglio 2026 – Gli uffici stanno tornando a popolarsi, ma il modo in cui vengono vissuti è profondamente diverso rispetto al passato. Con il 62% delle aziende che oggi richiede ai lavoratori dei giorni di presenza in sede, la maggiore affluenza rende sempre più complessa la gestione degli spazi e delle dinamiche di utilizzo quotidiane. In questo scenario, i dati diventano uno strumento centrale per interpretare e ottimizzare il funzionamento degli edifici; al contempo, migliorare la qualità delle informazioni raccolte è diventata la seconda priorità del corporate real estate. Il back to the office che ridisegna la quotidianità in azienda Il sempre più diffuso “back to the office” sta ridisegnando in profondità la quotidianità del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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